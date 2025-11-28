Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kea-Kythnos Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Kea Kythnos Regional Unit, Grecia

Kea Municipality
8
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
OTZIAS, KEAEsta impresionante villa de 120 metros cuadrados se encuentra en una parcela de 6…
$1,10M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Kea Kythnos Regional Unit

villas

Parámetros de las propiedades en Kea Kythnos Regional Unit, Grecia

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir