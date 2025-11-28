Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Kea Kythnos Regional Unit, Grecia

Kea Municipality
8
9 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Kythnos Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kythnos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
En la tranquila belleza de Kythnos, un nuevo complejo residencial está tomando forma, ofreci…
$521,734
Dejar una solicitud
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en la región de Cyclades. La primera planta…
$2,20M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de 2 salone…
$2,20M
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 5 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Casa 5 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Área 250 m²
Una propiedad única en una ubicación increíble y tranquila. Frente al mar y las olas. Con es…
$889,737
Dejar una solicitud
Villa 13 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Villa 13 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 000 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 1000 metros cuadrados en Cícladas. El semisótano consta de 3 …
$2,93M
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 000 m²
Piso -1/3
Venta de una villa de 3 plantas de 1000 metros cuadrados en la región de Cyclades. La planta…
$2,93M
Dejar una solicitud
Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
OTZIAS, KEAEsta impresionante villa de 120 metros cuadrados se encuentra en una parcela de 6…
$1,10M
Dejar una solicitud
Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 495 m²
Código de propiedad: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . Esta Villa amu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
