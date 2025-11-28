Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Kea-Kythnos Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Kea Kythnos Regional Unit, Grecia

Kea Municipality
8
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
OTZIAS, KEAEsta impresionante villa de 120 metros cuadrados se encuentra en una parcela de 6…
$1,10M
