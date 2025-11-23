Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Katerini Municipality
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Katerini Municipality, Grecia

Peristasi
22
Kallithea
15
Korinos
11
Paralia
15
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Paralia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Paralia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 4
En venta: impresionante villa frente al mar en el norte de Grecia, situada en la hermosa zon…
$641,147
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
