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Villas en venta en Ioannina Municipality, Grecia

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Villa en Katsikas, Grecia
Villa
Katsikas, Grecia
Área 435 m²
Disponible en venta Villa Lujosa de 465 metros cuadrados en Pedini Ioannina. La casa está co…
$944,567
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Ioannina Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 488 m²
Número de plantas 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Parámetros de las propiedades en Ioannina Municipality, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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