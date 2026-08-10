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Propiedades residenciales en venta en Ioannina Municipality, Grecia

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Anatoli
3
6 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 230 m²
Venta de maisonette de 230 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene 3 niveles. El sót…
$336,502
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Casa de campo en Katsikas, Grecia
Casa de campo
Katsikas, Grecia
Área 87 m²
Venta – Casa independiente en Drosochori, Ioannina En venta en la hermosa zona de Drosochori…
$259,756
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$330,598
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TekceTekce
Villa en Katsikas, Grecia
Villa
Katsikas, Grecia
Área 435 m²
Disponible en venta Villa Lujosa de 465 metros cuadrados en Pedini Ioannina. La casa está co…
$944,567
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Villa 5 habitaciones en Ioannina Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 488 m²
Número de plantas 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Tipos de propiedades en Ioannina Municipality

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Ioannina Municipality, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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