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Propiedades residenciales en venta en Anatoli, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$330,598
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Grekodom Development
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 230 m²
Venta de maisonette de 230 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene 3 niveles. El sót…
$336,502
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Grekodom Development
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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