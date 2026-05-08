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Casas en la montaña en Venta en Heraclión, Grecia

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villas
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68 propiedades total found
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 7
Área 240 m²
Se sugiere una villa en venta en Chersonissos el buque insignia turístico de Creta. En el mo…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta: Casa unifamiliar 180 metros cuadrados en un 6.850 metros cuadrados. Parcela – Agia Pe…
$743,846
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (112 metros cuadrados) – Mar impresionant…
$488,813
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AdriastarAdriastar
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Villa de lujo 250 metros cuadrados en venta en Pitsidia, sur de Heraklio. La villa con cuatr…
$1,89M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 500 m²
Venta – Villa de lujo en Agia Pelagia, Heraklion Crete Descubra una residencia de 500 m2 en …
$2,14M
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Adosado Adosado en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 288 m²
Venta: Dos maisonettes sin terminar ubicados en la prefectura de Heraklion de Creta. La sup…
$554,933
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
¡En venta una casa de piedra de 50 metros cuadrados en el pueblo de Kounavi, cerca de Arhane…
$112,167
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 108 m²
En venta: impresionante casa unifamiliar en Heraklion, Creta – un retiro privado en medio de…
$377,827
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (144sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
En Venta – Casa independiente legalizada 60 metros cuadrados en 5.000 metros cuadrados. Parc…
$389,634
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 262 m²
En Venta ¦ Panoramic Vista Mar Unifamiliar aislada en Analipsi, Heraklion, Crete Principale…
$767,461
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 6
Área 268 m²
En venta, villa de tres pisos de 268m² en la región de Hersonissos. La villa está en constru…
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 6
Área 510 m²
Elegante Villa de 3 pisos con vistas panorámicas en Creta – 510 metros cuadrados. Ubicado en…
$1,77M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 582 m²
Exclusiva finca en venta en Creta Norte, Grecia Ubicación: Agios Myronas, Municipio de Herak…
$2,36M
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 275 m²
Se sugiere para la venta casa unifamiliar 275m2 en Heraklion de Creta. La casa consta de 3 a…
$881,989
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 146 m²
Se trata de una lujosa maisonette de 146 metros cuadrados en una parcela de 813 metros cuadr…
$818,231
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Un hogar mexicano lejos de México – ¡Bienvenido a Villa Pablo! Descubra esta joya oculta: un…
$707,244
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Casa independiente 120 metros cuadrados en venta – Vatheianos Kampos, Kokkini Hani Una casa …
$303,442
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Villa en venta en Creta. La villa consta de planta baja y primer piso, tiene 280m² en una pa…
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 330 m²
En venta un exclusivo nuevo 330m ² Residencia de lujo y fue especialmente construida para cu…
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 324 m²
Venta villa de 1 plantas de 324 metros cuadrados en Creta. Villa consta de 3 dormitorios, sa…
$826,496
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 450 m²
Venta: Lujoso 450 m2 Villa con Piscina Privada – Heraklion, Creta Situado en Heraklion, Cret…
$2,95M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un dormito…
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 205 m²
Casa Residencial Stone-Built en Venta – Creta Una casa residencial de piedra con una superf…
$82,650
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Dormitorios 6
Área 582 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 582 metros cuadrados en Creta. Semi-basement con…
$879,628
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Encantadora finca tradicional con casa de piedra – 6,945.40m2 Parcela en Creta Una oportunid…
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 136 m²
Venta: Villa en Voro, Gouves, Heraklion, Creta Descubre lujo y tranquilidad en esta villa ún…
$1,07M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 420 m²
En venta: Amplia residencia Ideal para una gran familia – North Crete, Kokkini Hani Ubicació…
$767,461
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 235 m²
Se vende casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en Creta. El semisótano La planta baja co…
$504,163
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 150 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. Una vista del…
$126,336
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Parámetros de las propiedades en Heraclión, Grecia

con Vistas al mar
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Baratos
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