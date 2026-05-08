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Apartamentos del mar en venta en Heraklion Municipal Unit, Grecia

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Heraclión
23
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6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
PARA LA VENTA: Apartamento en planta baja en exclusiva Comunidad Gated – North West Heraklio…
$413,248
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Imagínese su casa en un complejo idílico y lujoso con acceso a la playa, a sólo 15 km de la …
$441,585
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Se vende casita de 90 metros cuadrados en Creta. La casita tiene 2 niveles. La planta baja c…
$159,396
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta: Apartamento junto al mar con vistas al mar – Gournes, Heraklion, Creta Un apartamento…
$283,370
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Venta apartamento de 28 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la segunda…
$94,457
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$389,634
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Kolasin ValleysKolasin Valleys

Tipos de propiedades en Heraklion Municipal Unit

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Heraklion Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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