Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Heraklion Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Heraklion Municipal Unit, Grecia

;
Heraclión
23
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 68 m²
FOR SALE: Apartamento 68m2 en Chersonissos, Creta, Grecia Precio: 375.000 € Tamaño: 68 metro…
$442,766
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
PARA LA VENTA: Apartamento en planta baja en exclusiva Comunidad Gated – North West Heraklio…
$413,248
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Imagínese su casa en un complejo idílico y lujoso con acceso a la playa, a sólo 15 km de la …
$441,585
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Se vende casita de 90 metros cuadrados en Creta. La casita tiene 2 niveles. La planta baja c…
$159,396
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 43 m²
FOR SALE: Apartamento 43m2 en Chersonissos, Creta, Grecia Precio: 189.000 € Tamaño: 43 metro…
$223,154
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Apartamento en Heraklion, Creta – 80 m2 El apartamento está situado en la planta baja y cuen…
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
MontbelMontbel

Tipos de propiedades en Heraklion Municipal Unit

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Heraklion Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir