  2. Grecia
  3. Residencial
  4. Dúplex
  5. Piscina

Dúplex con piscina en venta en Grecia

Macedonia and Thrace
6
Attica
3
Municipio de Casandra
6
Unidad Municipal de Palene
5
1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Maisonette A – Piscina privada | Vista al mar | Vida contemporánea en la Riviera Ateniense …
Precio en demanda
