Villas en la montaña en venta en Municipality of Sitia, Grecia

Sitia Municipal Unit
Villa 1 habitación en Municipality of Sitia, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 1
Área 288 m²
Dos casas de piedra tradicionales en Petras, Sitia, Creta Una propiedad única llena de carác…
$1,25M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Número de plantas 1
Este villais es una propiedad única, completada con los más altos estándares de construcción…
$4,10M
Villa 1 habitación en Municipality of Sitia, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta Villa de 2 plantas en Creta. La villa es de 200 m2, construida en 2019. También tiene …
Precio en demanda
