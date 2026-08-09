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Propiedades residenciales en venta en Sitia, Grecia

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casas independientes
5
6 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Sitia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Sitia, Grecia
Dormitorios 4
Área 378 m²
Se vende casa de 3 plantas de 378 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dor…
$1,77M
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Apartamento 2 habitaciones en Sitia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Sitia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
En venta Apartamento de 90 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en el 3er …
$226,696
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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Área 200 m²
Venta Villa de 2 plantas en Creta. La villa es de 200 m2, construida en 2019. También tiene …
Precio en demanda
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TekceTekce
Casa de campo en Sitia, Grecia
Casa de campo
Sitia, Grecia
Área 500 m²
Venta Casa de 1 plantas de 500 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vista de la ciudad, …
$826,496
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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Dormitorios 3
Área 179 m²
Venta Villa frente al mar - Sitia, Creta Complejo de Villas de lujo con acceso directo al ma…
$2,15M
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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Área 650 m²
Villa de lujo de 650 metros cuadrados en el centro de Sitia, cerca del puerto tradicional. S…
$944,567
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