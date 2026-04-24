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Casas de campo del mar en venta en Municipality of Minoa Pediados, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Kalo Chorio, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kalo Chorio, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
En venta casa de 1 piso de 82 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 2 dormitorios, sa…
$826,496
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Minoa Pediados, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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