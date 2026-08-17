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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Minoa Pediados, Grecia

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Arkalochori Municipal Unit
5
5 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalo Chorio, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalo Chorio, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
Venta antigua maisonette de construcción de 130 metros cuadrados en Creta. La maisonette tie…
$102,722
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kalo Chorio, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kalo Chorio, Grecia
Dormitorios 2
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$377,827
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Villa en Kalo Chorio, Grecia
Villa
Kalo Chorio, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta villa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$637,583
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 2 habitaciones en Kalo Chorio, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kalo Chorio, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
En venta casa de 1 piso de 82 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 2 dormitorios, sa…
$826,496
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kalo Chorio, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kalo Chorio, Grecia
Dormitorios 5
Área 115 m²
En venta antigua maisonette de construcción de 115 metros cuadrados en Creta .La casita tien…
$277,467
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Tipos de propiedades en Municipality of Minoa Pediados

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Minoa Pediados, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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