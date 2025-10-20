Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Arkalochori Municipal Unit
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Arkalochori Municipal Unit, Grecia

2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Minoa Pediados, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Minoa Pediados, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Charming 3-Bedroom Villa with Mountain Views in Heraklion Mainland, Crete For Sale : A…
$642,815
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Minoa Pediados, Grecia
Villa
Municipality of Minoa Pediados, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
$639,425
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Arkalochori Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir