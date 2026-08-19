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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Festos, Grecia

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Mires Municipal Unit
6
Tybakio Municipal Unit
10
16 propiedades total found
Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
En venta 3-almacén villa de 350 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de 2 dormito…
$1,89M
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 2
Área 109 m²
🏡 Residence A6 – Aelia Ammoudara Residencias en Agios Nikolaos, Creta, Grecia. Moderna villa…
$680,351
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Casa 3 habitaciones en Pitsidia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Pitsidia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta villa de piedra única en venta se encuentra en las afueras de Pitisidia y tiene vistas …
$1,00M
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DD CO DEDD CO DE
Casa 2 habitaciones en Pitsidia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Pitsidia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta increíble villa de nueva construcción en venta en Heraklion, Creta se encuentra en el t…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Kamilari, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kamilari, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una hermosa villa en venta en Kamilari, Heraklion construida en una ladera, con vistas al ma…
$530,839
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 2
Área 109 m²
🏡 Residence A4 – Aelia Ammoudara Residencias en Agios Nikolaos, Creta, Grecia. Moderna villa…
$901,739
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TekceTekce
Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 3
Área 195 m²
🏡 Residencias Aelia Ammoudara – Villa A2 en Agios Nikolaos, Creta. Tamaño: 195 m2 Dormitor…
$1,57M
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Casa 3 habitaciones en Pitsidia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Pitsidia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta villa en venta en Heraklion, Creta se encuentra en el tranquilo pueblo de Pitsidia. El …
$825,749
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Casa 4 habitaciones en Pitsidia, Grecia
Casa 4 habitaciones
Pitsidia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una hermosa villa en venta en Pitsidia, Heraklion en el sur de Creta, con 170 m ² de espacio…
$1,24M
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Casa 2 habitaciones en Kamilari, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kamilari, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta es una espectacular villa en venta en Heraklion, Creta, situada en el pueblo de Kamilar…
$1,00M
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$448,570
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Casa 5 habitaciones en Kalamaki, Grecia
Casa 5 habitaciones
Kalamaki, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Esta increíble villa en venta en Kalamaki, Heraklion, es una villa grande y de nueva constru…
$1,42M
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Casa de campo en Municipality of Festos, Grecia
Casa de campo
Municipality of Festos, Grecia
Área 480 m²
Ubicado en la hermosa zona de Ammoudara, esta impresionante residencia independiente de 480 …
$2,13M
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Casa 4 habitaciones en Pitsidia, Grecia
Casa 4 habitaciones
Pitsidia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Esta villa en venta en Heraklion, Creta, se encuentra al sur y cuenta con la vista más hermo…
$1,89M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Festos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de esquina única y espaciosa en Kalithea Halkidiki a 600 m de la playa en un complejo d…
$198,198
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Casa en Municipality of Festos, Grecia
Casa
Municipality of Festos, Grecia
Área 176 m²
Unique plot with an old building - one of the few left and available in the center of Pitsid…
$131,890
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Tipos de propiedades en Municipality of Festos

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Festos, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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