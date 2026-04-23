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Casas de campo del mar en venta en Municipality of Festos, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo en Municipality of Festos, Grecia
Casa de campo
Municipality of Festos, Grecia
Área 480 m²
Ubicado en la hermosa zona de Ammoudara, esta impresionante residencia independiente de 480 …
$2,13M
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Festos, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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