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Adosados del mar en Venta en Demotike Enoteta Plataion, Grecia

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$433,910
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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