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Propiedades residenciales en venta en Pella Municipality, Grecia

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Villa en Aravissos, Grecia
Villa
Aravissos, Grecia
Dormitorios 4
Área 500 m²
En venta 2-almacén villa de 500 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja cons…
$649,390
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Casa de campo en Pella, Grecia
Casa de campo
Pella, Grecia
Área 295 m²
Venta una casa de campo de 295 metros cuadrados en la ciudad de Yannitsa en la región de Mac…
$436,862
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Casa de campo 1 habitacion en Aravissos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Aravissos, Grecia
Dormitorios 1
Área 78 m²
Venta Casa de 1 planta de 78 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa consta de un do…
$118,071
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Casa de campo 2 habitaciones en Pella, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pella, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa consta de 2 do…
$100,360
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