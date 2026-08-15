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Propiedades residenciales en venta en Kilkis Municipality, Grecia

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casas independientes
4
5 propiedades total found
Casa de campo en Terpyllos, Grecia
Casa de campo
Terpyllos, Grecia
Área 290 m²
Una casa unifamiliar de dos plantas, situada en un pueblo en Kilkis, cerca de la Iglesia de …
$223,154
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Casa de campo 1 habitacion en Mikrokampos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Mikrokampos, Grecia
Dormitorios 1
Área 100 m²
En venta 1 - casa de una planta de 100 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa const…
$129,878
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Apartamento 1 habitacion en Terpyllos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Terpyllos, Grecia
Dormitorios 1
Área 54 m²
Venta apartamento de 54 metros cuadrados en el norte de Grecia. El apartamento está situado …
$96,818
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Santa, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Santa, Grecia
Dormitorios 4
Área 360 m²
Venta Casa de 2 plantas de 360 metros cuadrados en Thessaloniki. Semi-basement consta de un …
$377,827
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Casa de campo 4 habitaciones en Terpyllos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Terpyllos, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa consta de 4 d…
$631,679
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Parámetros de las propiedades en Kilkis Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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