Casas con piscina en Venta en Municipality of Chalkida, Grecia

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalkida
10
Nea Artaki
8
6 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Avlida Beach, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Avlida Beach, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 316 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 316 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$433,063
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 335 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
Precio en demanda
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 habitación en Avlida Beach, Grecia
Villa 1 habitación
Avlida Beach, Grecia
Habitaciones 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta un objeto único en la ciudad de Aulida. Una villa de 4 plantas de 1200 …
$1,52M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$4,10M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso -2
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. El sótano consta de un…
$1,24M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 habitaciones en Xirovrysi, Grecia
Villa 8 habitaciones
Xirovrysi, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 585 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,86M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
