Casas en la montaña en Venta en Municipality of Chalkida, Grecia

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalkida
10
Nea Artaki
8
8 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Kalochori Pantichi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalochori Pantichi, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$128,748
Adosado Adosado 7 habitaciones en Nea Artaki, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Nea Artaki, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 3 nive…
$503,290
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$526,698
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$417,475
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Área 143 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 143 metros cuadrados en la isla de Euboea. Una vista de la montañ…
$356,984
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,46M
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso -2
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. El sótano consta de un…
$1,24M
Villa 8 habitaciones en Xirovrysi, Grecia
Villa 8 habitaciones
Xirovrysi, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 585 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,86M
