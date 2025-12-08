Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Municipality of Chalkida, Grecia

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalkida
10
Nea Artaki
8
21 propiedad total found
Casa de campo 7 habitaciones en Avlida Beach, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Avlida Beach, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 316 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 316 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$433,063
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 175 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta …
$702,264
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nea Artaki, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nea Artaki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 195 m²
Piso 1/1
Venta en maisonette de construcción de 195 metros cuadrados en la isla Euboea. La maisonette…
$311,027
Villa 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 335 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
Precio en demanda
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nea Artaki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nea Artaki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 132 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$526,698
Casa de campo 4 habitaciones en Avlida Beach, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Avlida Beach, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 411 m²
Piso 3/1
Venta Casa de 3 plantas de 411 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$875,482
Villa 1 habitación en Avlida Beach, Grecia
Villa 1 habitación
Avlida Beach, Grecia
Habitaciones 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta un objeto único en la ciudad de Aulida. Una villa de 4 plantas de 1200 …
$1,52M
Casa de campo 3 habitaciones en Kalochori Pantichi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalochori Pantichi, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$128,748
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,67M
Casa de campo 1 habitación en Vathy, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Vathy, Grecia
Habitaciones 1
Área 422 m²
Número de plantas 1
La casa de tres pisos está en construcción. El suelo y la primera planta tienen una superfic…
$280,906
Adosado Adosado 7 habitaciones en Nea Artaki, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Nea Artaki, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 3 nive…
$503,290
Casa de campo 8 habitaciones en Xirovrysi, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Xirovrysi, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 312 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas de 312 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$809,777
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$526,698
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$702,264
Casa de campo 4 habitaciones en Panorama, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Panorama, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$259,189
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$433,809
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$417,475
Villa 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$4,10M
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 89 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de s…
$321,871
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,46M
Villa 8 habitaciones en Xirovrysi, Grecia
Villa 8 habitaciones
Xirovrysi, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 585 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,86M
