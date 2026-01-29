Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Corfu Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Corfu Regional Unit, Grecia

Corfú
65
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
329
Municipality of Northern Corfu
114
Municipality of Southern Corfu
84
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/1
📍 CORFU TOWN - CENTER. 🔰 En venta un apartamento reformado de 2a planta de 55 metros cuadrad…
$284,676
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Corfu Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Corfu Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir