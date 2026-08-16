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Apartamentos en venta en Corfu Regional Unit, Grecia

;
Corfú
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
32
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
8
Apartamento Borrar
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40 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 49 m²
Apartamento en venta de 49 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado…
$110,568
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Apartamento en Gimari, Grecia
Apartamento
Gimari, Grecia
Área 133 m²
Venta apartamento de 133 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$896,685
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$596,258
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$655,293
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Apartamento 3 habitaciones en Gimari, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 3
Área 123 m²
Venta apartamento de 123 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$342,406
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
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Área 154 m²
Venta apartamento de 154 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$389,634
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$421,513
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$667,100
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Apartamento en Sinarades, Grecia
Apartamento
Sinarades, Grecia
Área 25 m²
Apartamento en venta de 25 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado…
$91,405
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$495,898
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento tiene 2 nivele…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 56 m²
Venta apartamento de 56 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$277,467
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Apartamento 2 habitaciones en Gimari, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Gimari, Grecia
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Área 59 m²
Venta apartamento de 59 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$407,344
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Apartamento en Sinarades, Grecia
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Sinarades, Grecia
Área 25 m²
Apartamento en venta de 25 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado…
$91,405
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 61 m²
Venta apartamento de 61 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$301,081
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 86 m²
Venta apartamento de 86 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$519,512
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Apartamento 1 habitacion en Ano Garouna, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Ano Garouna, Grecia
Dormitorios 1
Área 37 m²
En venta Apartamento de 37 metros cuadrados en la isla de Corfú. El apartamento está situado…
$112,033
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Apartamento 1 habitacion en Gimari, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Gimari, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$306,984
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Apartamento 2 habitaciones en Ipsos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ipsos, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta en construcción apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento…
$129,878
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$430,959
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Apartamento en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 86 m²
Venta apartamento de 86 metros cuadrados en la isla de Corfu. Piso tiene diseño interior. Ha…
$454,573
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Apartamento en Gimari, Grecia
Apartamento
Gimari, Grecia
Área 26 m²
Apartamento en venta de 26 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento tiene una ub…
$213,503
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Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$242,045
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Área 104 m²
Apartamento en venta de 104 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situad…
$267,922
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Apartamento en Sinarades, Grecia
Apartamento
Sinarades, Grecia
Área 25 m²
Apartamento en venta de 25 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado…
$79,980
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Apartamento 2 habitaciones en Gimari, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$248,125
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Área 47 m²
Venta apartamento de 47 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$230,238
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Apartamento 3 habitaciones en Kontokali, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kontokali, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta apartamento de 135 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$383,730
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Apartamento 2 habitaciones en Gimari, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Apartamento de planta baja de 50 metros cuadrados en venta en el centro histórico de Corfu. …
$287,141
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Apartamento 2 habitaciones en Gimari, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
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Tipos de propiedades en Corfu Regional Unit

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Corfu Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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