Villas con piscina en venta en Chania Regional Unit, Grecia

Municipality of Apokoronas
21
Municipality of Chania
23
Municipality of Platanias
10
La Canea
4
18 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Palio Gerani, Grecia
Villa 3 habitaciones
Palio Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitor…
$1,40M
Villa 10 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Villa 10 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Número de plantas 1
En venta 3-almacén villa de 600 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitor…
Precio en demanda
Villa 3 habitaciones en Kournas, Grecia
Villa 3 habitaciones
Kournas, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo en venta en Creta - Kournas (Georgioupoli) Una oportunidad única para la resid…
$374,541
Villa 10 habitaciones en Souda, Grecia
Villa 10 habitaciones
Souda, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 460 m²
Número de plantas 1
En venta 3-almacén villa de 460 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitor…
$3,74M
Villa 8 habitaciones en Daratsos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Daratsos, Grecia
Habitaciones 8
Área 500 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 500 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. Extras inclui…
$2,25M
Villa 8 habitaciones en Galatas, Grecia
Villa 8 habitaciones
Galatas, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Número de plantas 1
En venta 3-almacén villa de 420 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de 2 dormit…
$2,11M
Villa 1 habitación en Sternes, Grecia
Villa 1 habitación
Sternes, Grecia
Habitaciones 1
Área 337 m²
Número de plantas 1
Villa en venta en Akrotiri, Chania. En una ubicación mágica y pacífica, una villa de 337 met…
$1,50M
Villa 9 habitaciones en Galatas, Grecia
Villa 9 habitaciones
Galatas, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
En venta 2-almacén villa de 300 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitor…
$1,05M
Villa 1 habitación en Municipality of Kissamos, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Kissamos, Grecia
Habitaciones 1
Área 110 m²
Número de plantas 1
Venta – Villa Elafo: Villa de diseño con piscina climatizada y vistas al mar en Keramoti, Ch…
$702,264
Villa 4 habitaciones en Plaka, Grecia
Villa 4 habitaciones
Plaka, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 1
Venta: Villa única con mar & montaña Vistas, Almyrida Chania En el corazón de Almyrida, Cha…
$4,10M
Villa 6 habitaciones en Sklavopoula, Grecia
Villa 6 habitaciones
Sklavopoula, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 2 salones c…
$930,651
Villa 9 habitaciones en Municipality of Apokoronas, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Apokoronas, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa de piedra tradicional en Creta ¡Una oportunidad única de residencia o inversió…
$1,75M
Villa 7 habitaciones en Galatas, Grecia
Villa 7 habitaciones
Galatas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 3/1
Venta: Villa de lujo de tres pisos en Galatas, Chania Una oportunidad única para la residen…
$2,06M
Villa 1 habitación en Stavros, Grecia
Villa 1 habitación
Stavros, Grecia
Habitaciones 1
Área 465 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de lujo de 465 metros cuadrados. con una calidad de construcción de alto nive…
$7,61M
Villa 3 habitaciones en Ravdoucha, Grecia
Villa 3 habitaciones
Ravdoucha, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Venta villa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 2 dormitori…
$1,87M
Villa 6 habitaciones en Douliana, Grecia
Villa 6 habitaciones
Douliana, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 217 m²
Piso -2/3
Venta: Villa de 5 dormitorios, 3 baños con vistas panorámicas en Gavalochori, Apokoronas – C…
$877,831
Villa 4 habitaciones en Tsikoliana, Grecia
Villa 4 habitaciones
Tsikoliana, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Villa de 100 metros cuadrados con piscina, jardín y potencial de construcción adicional en V…
$702,264
Villa 4 habitaciones en Kalyves, Grecia
Villa 4 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso -1/3
Venta villa de 3 plantas de 100 metros cuadrados en Creta. El sótano consta de 2 almacenes. …
$749,082
