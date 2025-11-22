Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con Jardín en Venta en Chania Regional Unit, Grecia

Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
