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Locales comerciales en venta en Attica, Grecia

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Atenas
9
Municipality of Athens
9
28 propiedades total found
De inversiones 1 100 m² en Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
Premium Premium
De inversiones 1 100 m²
Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
Área 1 100 m²
Número de plantas 3
Exclusiva instalación comercial de 1.110 metros cuadrados en Mesogion - Agia Paraskevi Avenu…
$2,53M
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Habitación de hotel 25 m² en Municipality of Athens, Grecia
Habitación de hotel 25 m²
Municipality of Athens, Grecia
Área 25 m²
Inversiones inmobiliarias en Atenas: hotel boutique Socio Central y Golden Visa programa par…
$288,284
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Negocio listo 25 m² en Municipality of Athens, Grecia
Negocio listo 25 m²
Municipality of Athens, Grecia
Área 25 m²
Inversiones inmobiliarias en Atenas: hotel boutique Socio Central y Golden Visa programa par…
$288,284
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TekceTekce
Hotel 1 000 m² en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Hotel 1 000 m²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 1 000 m²
Ofrecemos a la venta un hotel en Atenas con una superficie total de 1,000 metros cuadrados. …
$3,54M
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Hotel 2 415 m² en Municipality of Oropos, Grecia
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Grecia
Área 2 415 m²
El hotel de 2.415 metros cuadrados se ofrece a la venta. Consta de 48 habitaciones dobles co…
$3,15M
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Hotel 354 m² en Municipality of Athens, Grecia
Hotel 354 m²
Municipality of Athens, Grecia
Área 354 m²
Se vende hotel de 354 metros cuadrados en Atenas. El hotel tiene un nivel. Hay paneles solar…
$4,37M
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Hotel 2 200 m² en Municipality of Glyfada, Grecia
Hotel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 2 200 m²
Ubicación: Glyfada ( Southern Suburbs ) En el centro de la Riviera ateniense, a solo un resp…
$35,42M
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Hotel 2 300 m² en Municipality of Zografos, Grecia
Hotel 2 300 m²
Municipality of Zografos, Grecia
Área 2 300 m²
Este hotel está situado en el centro de Atenas, en la plaza Omonoia. El área es servida por …
Precio en demanda
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Hotel 950 m² en Marathon, Grecia
Hotel 950 m²
Marathon, Grecia
Dormitorios 12
Área 950 m²
Venta hotel de 900 metros cuadrados en Attica. El hotel tiene 4 niveles. Planta baja consta …
$1,84M
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Propiedad comercial 412 m² en Municipality of Peristeri, Grecia
Propiedad comercial 412 m²
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
Para la venta -- Residencial Otras propiedades -- Atenas Oeste: Peristeri -- Lofos Axiomatik…
$780,795
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Hotel 2 250 m² en Municipality of Athens, Grecia
Hotel 2 250 m²
Municipality of Athens, Grecia
Área 2 250 m²
Venta hotel de 2250 metros cuadrados en Atenas. El hotel tiene un nivel.
Precio en demanda
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Hotel 1 600 m² en Anavyssos, Grecia
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Grecia
Área 1 600 m²
Venta hotel de 1600 metros cuadrados en Attica. El hotel tiene un nivel. Una magnífica vista…
Precio en demanda
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Hotel 4 022 m² en Municipality of Kallithea, Grecia
Hotel 4 022 m²
Municipality of Kallithea, Grecia
Área 4 022 m²
Se ofrece a la venta en Atenas un hotel de superficie total de 4.022 metros cuadrados en tot…
$29,52M
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Hotel 4 000 m² en Municipality of Kallithea, Grecia
Hotel 4 000 m²
Municipality of Kallithea, Grecia
Área 4 000 m²
Se vende hotel de 4000 metros cuadrados en Atenas. El hotel tiene un nivel. A la venta un ho…
$29,52M
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Hotel 1 000 m² en Attica, Grecia
Hotel 1 000 m²
Attica, Grecia
Área 1 000 m²
Se vende hotel de 1000 metros cuadrados en islas. El hotel tiene un nivel. Hay calefacción. …
$1,95M
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Hotel 1 300 m² en Methana, Grecia
Hotel 1 300 m²
Methana, Grecia
Área 1 300 m²
Este hotel de primera clase con hospital térmico y con todo el equipo necesario se proporcio…
$7,67M
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Oficina 67 m² en Municipality of Penteli, Grecia
Oficina 67 m²
Municipality of Penteli, Grecia
Área 67 m²
Ubicado en el centro de Melissia. Habitación ordenada. Demasiado brillante. Enormes ventanas…
$261,687
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Propiedad comercial 100 m² en Municipality of Piraeus, Grecia
Propiedad comercial 100 m²
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
tz -38 commercial The T-Z 38 project is located in a piraeus, at the junction of the regi…
$271,413
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Almacén 85 m² en Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
Almacén 85 m²
Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
Área 85 m²
Propiedad de inversión. Alquilada con Rentabilidad superior al 7% 2 locales comerciales en…
$136,077
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De inversiones 470 m² en Municipality of Piraeus, Grecia
De inversiones 470 m²
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 470 m²
Número de plantas 3
excelente edificio en una ubicación privilegiada, Kastella, Pir ä nosotros, Attica Grecia, q…
$1,83M
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Hotel en Municipality of Athens, Grecia
Hotel
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 440
$168,02M
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Propiedad comercial 2 m² en Municipality of Kifisia, Grecia
Propiedad comercial 2 m²
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 m²
$5,02M
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Hotel en Municipality of Athens, Grecia
Hotel
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 532
$167,09M
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Propiedad comercial 2 m² en Municipality of Athens, Grecia
Propiedad comercial 2 m²
Municipality of Athens, Grecia
Área 2 m²
Remarkable property! Unique - with many advantages !!! Independent business building. Preser…
$3,56M
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Propiedad comercial 552 m² en Municipality of Marousi, Grecia
Propiedad comercial 552 m²
Municipality of Marousi, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 552 m²
$2,09M
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Propiedad comercial 320 m² en Municipality of Penteli, Grecia
Propiedad comercial 320 m²
Municipality of Penteli, Grecia
Área 320 m²
Propiedad de muy buena construcción en un muy buen camino de Vrilissia. Acceso promocional y…
$622,816
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Hotel en Municipality of Athens, Grecia
Hotel
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 300
$176,43M
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Hotel en Municipality of Athens, Grecia
Hotel
Municipality of Athens, Grecia
$1,31B
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