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Adosados en la montaña en Venta en Anavissos Municipal Unit, Grecia

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Adosado Adosado 2 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 2
Área 290 m²
Venta de maisonette de 290 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$247,949
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Anavissos Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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