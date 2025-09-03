Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Anavissos Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Anavissos Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamento en 2ª planta – Estilo moderno | Vista al mar | Ideal para vivir o invertir Ub…
Precio en demanda
