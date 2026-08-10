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Propiedades residenciales en venta en Alejandrópolis, Grecia

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2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Alexandroupoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Alexandroupoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Property Code: 11772 - Apartment FOR SALE in Alexandroupoli Centro por 200.000 €. Este 50 me…
$233,948
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Alexandroupoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Alexandroupoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Property Code: 11768 - Apartment FOR SALE in Alexandroupoli Centro por € 117.000 . Esta 60 m…
$136,174
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