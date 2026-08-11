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Propiedades residenciales en venta en Alexandreia, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Alexandria Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Alexandria Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta casa de 1 plantas de 78 metros cuadrados en Salónica. La casa consta de 2 dormitorios,…
$96,818
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Apartamento 2 habitaciones en Alexandria Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Alexandria Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 104 m²
Venta apartamento de 104 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$153,492
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Casa de campo 4 habitaciones en Alexandria Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Alexandria Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Venta casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en el norte de Grecia. Planta baja consta de…
$354,213
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