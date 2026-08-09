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Adosados en Venta en Hesse, Alemania

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Fráncfort del Meno
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main.La casa ofrece …
$656,480
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 5
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,58M
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ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main. La casa ofre…
$596,886
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 5
Área 150 m²
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Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,74M
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