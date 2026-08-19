Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Fráncfort del Meno
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Fráncfort del Meno, Alemania

;
Adosado Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main.La casa ofrece …
$656,480
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 5
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 5
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,74M
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main. La casa ofre…
$596,886
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Fráncfort del Meno, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir