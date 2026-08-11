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Adosados en Venta en Berlín, Alemania

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Adosado Adosado 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
3 rooms Details on request.
$1,65M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Adosado Adosado 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Adosado Adosado 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta en un nuevo edificio en 10119 Berlin.La casa tiene 2 plantas y 3 habit…
$1,53M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Berlín, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Berlín, Alemania
Dormitorios 5
Área 180 m²
Número de plantas 3
Casa (Townhouse) con terraza, balcón, plaza de aparcamiento frente a la casa y su propio peq…
$1,98M
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 5 habitaciones en Berlín, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 5
Área 180 m²
Número de plantas 3
Casa (Townhouse) con terraza, balcón, plaza de aparcamiento frente a la casa y su propio peq…
$1,80M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
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Baratos
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