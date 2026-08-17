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Propiedades residenciales en venta en Sajonia, Alemania

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2 propiedades total found
Villa 16 habitaciones en Oberbarenburg, Alemania
UP UP
Villa 16 habitaciones
Oberbarenburg, Alemania
Habitaciones 16
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 300 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a una elegante familia o casa de vacaciones en el corazón de las Montañas de Pasc…
$509,531
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Vendedor particular
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Deutsch
Ático Ático 1 habitación en Zwickau, Alemania
Ático Ático 1 habitación
Zwickau, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 4/4
Este es un apartamento ático. El edificio es arquitectónicamente impresionante, increíblemen…
$44,524
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Parámetros de las propiedades en Sajonia, Alemania

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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