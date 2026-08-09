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Villas en venta en Hesse, Alemania

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6 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Sprendlingen, Alemania
Villa 9 habitaciones
Sprendlingen, Alemania
Habitaciones 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,34M
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ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Sprendlingen, Alemania
Villa
Sprendlingen, Alemania
Dormitorios 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,39M
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Villa en Bad Vilbel, Alemania
Villa
Bad Vilbel, Alemania
Dormitorios 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,90M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Villa
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Dormitorios 7
Área 175 m²
Número de plantas 3
Moderno "casa inteligente" con una ubicación céntrica en la ciudad balneario de Bad Homburg.…
$2,15M
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Villa en Fráncfort del Meno, Alemania
Villa
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 7
Área 240 m²
Número de plantas 2
Moderna casa de 2 plantas (7 habitaciones) en uno de los distritos centrales de Frankfurt - …
$2,96M
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Villa 9 habitaciones en Bad Vilbel, Alemania
Villa 9 habitaciones
Bad Vilbel, Alemania
Habitaciones 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,64M
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