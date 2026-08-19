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Oficinas en Venta en Baden-Wurtemberg, Alemania

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4 propiedades total found
Oficina 360 m² en Stuttgart, Alemania
Oficina 360 m²
Stuttgart, Alemania
Área 360 m²
Número de plantas 3
Para comprar se ofrece espacio de oficina en el primer piso en el nuevo edificio - una rama …
$1,73M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Oficina 2 400 m² en Hohenweg, Alemania
Oficina 2 400 m²
Hohenweg, Alemania
Área 2 400 m²
Número de plantas 5
Edificio comercial ( ) espacio de compras y oficinas con acuerdos de alquiler a largo plazo …
$16,37M
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ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Oficina 360 m² en Stuttgart, Alemania
Oficina 360 m²
Stuttgart, Alemania
Área 360 m²
Número de plantas 3
Espacio de oficina en la primera planta en un nuevo edificio - una rama de un banco famoso s…
$1,74M
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Oficina 2 400 m² en Hohenweg, Alemania
Oficina 2 400 m²
Hohenweg, Alemania
Área 2 400 m²
Número de plantas 5
Edificio comercial (parque y espacio de oficina) con largos acuerdos de arrendamiento en una…
$16,50M
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