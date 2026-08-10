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Estudios con Jardín en venta en Municipio de Ozurgueti, Georgia

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Estudio 1 habitación en Municipio de Ozurgueti, Georgia
Estudio 1 habitación
Municipio de Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 5/12
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la pri…
$98,300
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Ozurgueti, Georgia

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