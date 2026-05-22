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Estudios con Terraza en venta en Municipio de Ozurgueti, Georgia

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Estudio 1 habitación en Shekvetili, Georgia
Estudio 1 habitación
Shekvetili, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/7
Magnetic Sand Beach. Objeto de inversión de primas de clase para alquilerUbicación Shekvetil…
$109,505
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Ozurgueti, Georgia

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