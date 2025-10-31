Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  Georgia
  Municipio de Ozurgueti
  Comercial

Locales comerciales en venta en Municipio de Ozurgueti, Georgia

Ureki
Terreno en venta con local de hotel y casa rural en Ureki, Georgia
Terreno en venta con local de hotel y casa rural
Ureki, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 795 m²
Número de plantas 2
“Vila Dias” es una oportunidad de inversión con alto potencial, especialmente en el ámbito d…
$330,000
Hotel 300 m² en Ureki, Georgia
Hotel 300 m²
Ureki, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
En venta hotel de dos plantas en el pueblo de Ureki, cerca de la playa. El hotel cuenta con …
$300,000
Hotel en Ureki, Georgia
Hotel
Ureki, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Hotel en venta en el pueblo de Ureki 200 metros de la playa única con arena magnética. En ca…
$300,000
Propiedad comercial 600 m² en Ureki, Georgia
Propiedad comercial 600 m²
Ureki, Georgia
Área 600 m²
Número de plantas 2
$1,86M
