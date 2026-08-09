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Casas en Venta en Municipio de Ozurgueti, Georgia

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4 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en Ozurgueti, Georgia
Casa 9 habitaciones
Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Número de plantas 2
En la planta baja: 3 habitaciones, cocina y baño. En el segundo, 6 habitaciones. La casa ti…
$57,000
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Casa de campo 4 habitaciones en Shekvetili, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Shekvetili, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
Se vende casa de campo en la costa, a sólo 300 metros de la famosa playa de arena magnética …
$99,000
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Adosado Adosado en Shekvetili, Georgia
Adosado Adosado
Shekvetili, Georgia
Área 455 m²
Venta de un adosado a gran escala en la primera línea del mar en Shekvetili 🏖️🏠📍 Ubicación: …
$370,000
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
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Casa 6 habitaciones en Ozurgueti, Georgia
Casa 6 habitaciones
Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 6
Área 883 m²
Número de plantas 2
Casa privada de 318 metros cuadrados en venta en Ozurgeti, en 4 Chokhatauri Street. La parce…
$33,000
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