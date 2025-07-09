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Apart hotel Gruziya Batumi Kompleks Oval

Batumi, Georgia
de
$64,260
19/9/23
$64,260
19/9/23
$642,600
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$64,260
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ID: 4373
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    34

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Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Coste, USD
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