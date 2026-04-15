Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Ayara
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Ayara, Georgia

Batumi
7
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 485 m²
Piso 19/19
Venta es un luminoso, espacioso apartamento de cinco o seis habitaciones, en el piso 19 del …
$578,000
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$295,388
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
CoexCoex
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 4/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
$365,900
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 4/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
$75,250
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$246,456
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Melrose VillasMelrose Villas
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$256,725
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 4/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 734 m²
Piso 19/19
Se vende un apartamento espacioso, luminoso y con vistas de cinco y seis habitaciones en el …
$629,500
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Ayara, Georgia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir