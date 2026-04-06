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Casas de campo en la montaña en venta en Municipio de Kobuleti, Georgia

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1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Chakvi, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Número de plantas 3
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$190,000
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Kobuleti, Georgia

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