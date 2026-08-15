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Inversiones Inmobiliarias en Batumi, Georgia

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De inversiones 24 m² en Batumi, Georgia
De inversiones 24 m²
Batumi, Georgia
Área 24 m²
Número de plantas 16
¡Deprisa para invertir en una fuente de ingresos simple y fiable en el Centro Batumi!Justo a…
$53,000
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De inversiones 366 m² en Batumi, Georgia
De inversiones 366 m²
Batumi, Georgia
Área 366 m²
Número de plantas 1
Hello! We offer you a beautiful room in the center of the city of Batumi. The quadrature is…
$700,000
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De inversiones 399 m² en Batumi, Georgia
De inversiones 399 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 27
Presentamos a su atención un proyecto de inversión único, que además de los ingresos anuales…
$600,000
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