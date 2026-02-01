Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo con piscina en venta en Batumi, Georgia

16 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Número de plantas 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Cerrar
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$168,300
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Número de plantas 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate near the Botanical Ga…
$176,000
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 239 m²
Número de plantas 3
The new project from Batumi Investment. The prices are indicated in the black frame. This …
$211,000
Casa de campo 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, con una superf…
Precio en demanda
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 4
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,959
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 3
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Número de plantas 3
The residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic vid…
$249,390
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$168,300
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 185 m²
Número de plantas 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate in the most promising…
$176,000
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$238,425
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Número de plantas 2
of the residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic …
$249,390
