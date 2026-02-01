Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo con Jardín en venta en Batumi, Georgia

1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 3
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
