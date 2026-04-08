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Restaurantes en venta en Ayara, Georgia

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3 propiedades total found
Restaurante, cafetería 70 m² en Batumi, Georgia
Restaurante, cafetería 70 m²
Batumi, Georgia
Área 70 m²
Número de plantas 1
Vegetarian establishment for sale in the heart of old Batumi. The cafe has been open for 2 y…
$17,000
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Restaurante, cafetería 324 m² en Batumi, Georgia
Restaurante, cafetería 324 m²
Batumi, Georgia
Área 324 m²
Número de plantas 1
Three existing cafes in the city of Akhalkalaki are for sale. Ready-made business in a busy …
$450,000
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Restaurante, cafetería 720 m² en Batumi, Georgia
Restaurante, cafetería 720 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Área 720 m²
Número de plantas 25
Local comercial general se vende en la zona más prestigiosa de Batumi, con el tráfico turíst…
$1,44M
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